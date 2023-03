Cina: marina Usa smentisce di essere entrata illegalmente nel Mar Cinese Meridionale (Di giovedì 23 marzo 2023) Washington, 23 mar. (Adnkronos) - Gli Usa hanno smentito le affermazioni cinesi secondo cui un cacciatorpediniere statunitense sarebbe stato cacciato dalle acque intorno alle contese Isole Paracel dopo essere entrato "illegalmente" nell'area del Mar Cinese Meridionale. In una dichiarazione, l'esercito Cinese aveva affermato che il cacciatorpediniere missilistico USS Milius si era introdotto illegalmente nelle acque territoriali cinesi, senza l'approvazione del governo, minando la pace e la stabilità nell'area. La marina degli Stati Uniti dichiarò che l'accusa della Cina è falsa, precisando che “la USS Milius sta conducendo operazioni di routine nel Mar Cinese Meridionale e non è stata espulsa. Gli Stati Uniti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Washington, 23 mar. (Adnkronos) - Gli Usa hanno smentito le affermazioni cinesi secondo cui un cacciatorpediniere statunitense sarebbe stato cacciato dalle acque intorno alle contese Isole Paracel dopoentrato "" nell'area del Mar. In una dichiarazione, l'esercitoaveva affermato che il cacciatorpediniere missilistico USS Milius si era introdottonelle acque territoriali cinesi, senza l'approvazione del governo, minando la pace e la stabilità nell'area. Ladegli Stati Uniti dichiarò che l'accusa dellaè falsa, precisando che “la USS Milius sta conducendo operazioni di routine nel Mare non è stata espulsa. Gli Stati Uniti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Cina: marina Usa smentisce di essere entrata illegalmente nel Mar Cinese Meridionale - - avaMrvla : @Purp_Lay @V98BLAVKYJG bah in asia succede spesso sta cosa siete troppo bianco centrici come indossare la bandiera… - oggisettimanale : Esercitazioni congiunte di #Russia, #Cina e #Iran: le immagini della Marina militare - taiwan_ita : - Nella giornata di oggi è partita l'esercitazione annuale congiunta tra marina e aviazione, con lo scopo di testar… - Ollen761 : RT @Mary116379191: Ricordo domani tutto il giorno disponibile per incontri Cina Marina di Pisa ed la sera si faranno provini hard contattat… -