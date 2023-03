Centinaia di cileni marciano nel centro di Santiago, in, chiedendo la fine della privatizzazione dell'acqua, protetta dal Codice dell'acqua del Paese, emanato durante la dittatura di Pinochet nel 1981. 23 marzo 2023'Inun uomo in metropolitana ha tentato di dare fuoco ai miei capelli: evidentemente dava fastidio il fatto che fossi bionda. Ma, una volta metabolizzato lo shock, sono andata avanti'. Un ...I rosanero, per due volte in svantaggio sono stati bravi a cambiare lanella ripresa. Ben ...00 Hebar - Ludogorets 13:30 CSKA Sofia - Spartak Varna 16:00PRIMERA DIVISI"N Huachipato - ...

Cile, marcia a Santiago contro la privatizzazione dell'acqua - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Con grave ritardo, l'Ue sta scoprendo di avere fatto, con il Green deal, non uno, ma diversi passi più lunghi della gamba. Lo si è ...