Ciclismo: Giro Catalogna, Groves vince la 4/a tappa e Roglic sempre leader (Di giovedì 23 marzo 2023) Barcellona, 23 mar. -(Adnkronos) - Kaden Groves vince allo sprint la quarta tappa del Giro della Catalogna, la Llivia-Sabadell di 188 km. L'australiano della Alpecin-Deceuninck si impone davanti al francese Bryan Coquard (Cofidis) e al neozelandese Corbin Strong (Israel-Premier Tech). Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mantiene la maglia di leader davanti a Remco Evenepoel che ha il suo stesso tempo e a Giulio Ciccone (Trek Segafredo) staccato di 19". Domani quinta frazione con arrivo in salita a La Port dopo 177km.

