Ciclismo, Alessandro Covi: “Ho avuto la mononucleosi. Punto ad un buon Giro d’Italia” (Di giovedì 23 marzo 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente Alessandro Covi, uno dei talenti più interessanti del panorama ciclistico italiano. In questa prima parte di stagione, il 24enne lombardo ha già messo nelle gambe 25 giorni di corsa per un totale di 3659 km, centrando anche un terzo posto al Trofeo Laigueglia. Poi l’influenza, la sinusite prima e faringite poi che ho hanno costretto ad uno stop forzato con una conseguente modifica del suo calendario di corse. Come stai? “Ancora un po’ ammalato ma bene dai, sto guarendo dalla faringite. Ho scoperto anche di aver avuto la mononucleosi negli ultimi mesi, però ora sono guarito”. Quest’anno hai cominciato dall’Australia. Influenza a parte, com’è andata questa prima parte di stagione? “A parte questi piccoli problemi di salute, è una stagione che è cominciata bene dove sono riuscito a ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente, uno dei talenti più interessanti del panorama ciclistico italiano. In questa prima parte di stagione, il 24enne lombardo ha già messo nelle gambe 25 giorni di corsa per un totale di 3659 km, centrando anche un terzo posto al Trofeo Laigueglia. Poi l’influenza, la sinusite prima e faringite poi che ho hanno costretto ad uno stop forzato con una conseguente modifica del suo calendario di corse. Come stai? “Ancora un po’ ammalato ma bene dai, sto guarendo dalla faringite. Ho scoperto anche di averlanegli ultimi mesi, però ora sono guarito”. Quest’anno hai cominciato dall’Australia. Influenza a parte, com’è andata questa prima parte di stagione? “A parte questi piccoli problemi di salute, è una stagione che è cominciata bene dove sono riuscito a ...

