Ci siamo comprati una mamma surrogata ed un bambino | in un' ora | via mail

Si parla tanto di mamme surrogate ed è tutto clamorosamente illegale ma assolutamente facile, anzi, facilissimo. In un'ora abbiamo rintracciato la società su fb e poi via mail abbiamo avuto tutte le info (tariffario, esami, documenti necessari) ed eravamo ad un bonifico dal via definitivo dal comprarci il ventre di una ragazza e regalarci un figlio. La società ucraina è facilmente rintracciabile sui social e parecchio sponsorizzata da diversi media italiani; era già salita alla ribalta delle cronache perché questo business con l'invasione della Russia aveva mostrato forse il suo lato peggiore. Decine e decine di bambini infatti, comprati e nati, erano rimasti nelle mani di chi le aveva partorite dato che i «compratori» non potevano recarsi sul posto a ritirare il «pacchetto» di persona.

