Ci hanno mangiato generazioni di monrealesi, la panineria Vito verso la chiusura (Di giovedì 23 marzo 2023) Una dolorosa notizia, che non farà piacere a tantissimi monrealesi che, da ragazzini, da adolescenti, ci hanno trascorso tanti sabato sera. A Monreale chiuderà la panineria Piccolo Rifugio da Vito, da tutti meglio conosciuto come Vito. È il titolare che annuncia la chiusura anche se non si tratta di un addio. Cambiano i tempi e (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 23 marzo 2023) Una dolorosa notizia, che non farà piacere a tantissimiche, da ragazzini, da adolescenti, citrascorso tanti sabato sera. A Monreale chiuderà laPiccolo Rifugio da, da tutti meglio conosciuto come. È il titolare che annuncia laanche se non si tratta di un addio. Cambiano i tempi e (Monrealelive.it)

