Christian De Sica, Vita Privata: Sua Moglie E’ Famosissima! (Di giovedì 23 marzo 2023) Silvia Verdone: la Moglie di Christian De Sica è abbastanza nota al pubblico anche per essere la sorella di Carlo Verdone, e per il suo ruolo di produttrice. Ecco cosa c’è da sapere su di lei… Come molti sanno, Christian De Sica è sposato da diverso tempo e sua Moglie è Silvia Verdone. Come si può dedurre dal cognome, quest’ultima è legata ad un’altra delle grandi famiglie del cinema italiano, ossia quella di Carlo Verdone. Lei è proprio sua sorella ed ha fatto sempre un lavoro piuttosto simile al suo. Silvia Verdone: chi è e cosa fa la Moglie di Christian De Sica! Silvia Verdone e Christian De Sica sono sposati ormai dal 1980. La coppia è sempre apparsa molto solida ed una delle più amate del mondo ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 23 marzo 2023) Silvia Verdone: ladiDeè abbastanza nota al pubblico anche per essere la sorella di Carlo Verdone, e per il suo ruolo di produttrice. Ecco cosa c’è da sapere su di lei… Come molti sanno,Deè sposato da diverso tempo e suaè Silvia Verdone. Come si può dedurre dal cognome, quest’ultima è legata ad un’altra delle grandi famiglie del cinema italiano, ossia quella di Carlo Verdone. Lei è proprio sua sorella ed ha fatto sempre un lavoro piuttosto simile al suo. Silvia Verdone: chi è e cosa fa ladiDe! Silvia Verdone eDesono sposati ormai dal 1980. La coppia è sempre apparsa molto solida ed una delle più amate del mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - MalmosTizy : @DadX54348122 Adesso mi è appena sovvenuto un giovanissimo Christian de Sica che, nel promo Vacanze di Natale, ulul… - RaiPremium : Alle 21.20 'Il cantante mascherato' con Milly Carlucci Torna la sfida musicale in maschera! 12 personaggi famosi na… - petroliooo : la cosa non mi smetterà mai di far ridere e che il sicario che lo ha ucciso è lo zio di christian de sica - steri_roberto : @fgavazzoni come disse Christian De Sica a proposito della coscienza civile... 'ecche', te lo devo di'?!?' :) -