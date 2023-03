Chiara Ferragni e Fedez festeggiano Vittoria: «Auguri amore della nostra vita» (Di giovedì 23 marzo 2023) A pochi giorni dalla festa, condivisa con il fratello maggiore Leone, la piccola di casa Ferragnez ha spento due candeline. Puntuali sono arrivati gli Auguri social di mamma e papà, che con foto e video hanno ripercorso alcuni dei momenti più belli vissuti insieme Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 marzo 2023) A pochi giorni dalla festa, condivisa con il fratello maggiore Leone, la piccola di casa Ferragnez ha spento due candeline. Puntuali sono arrivati glisocial di mamma e papà, che con foto e video hanno ripercorso alcuni dei momenti più belli vissuti insieme

