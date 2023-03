Chi sono i figli di Linus, Filippo e Michele Di Molfetta? (Di giovedì 23 marzo 2023) Filippo e Michele Di Molfetta sono i figli di Linus, il dj radiofonico più famoso e amato in Italia, il cui vero nome è Pasquale di Molfetta, e di sua moglie Carlotta Medas, designer e grafica. Filippo è nato nel 1996, mentre il secondogenito, Michele è nato nel 2004. La vita di Michele Di Molfetta è avvolta nel mistero e la sua pagina Instagram è pressoché priva di contenuti. Quando aveva soltanto 6 anni, Michele ha avuto un terribile incidente domestico. Dopo essersi arrampicato su una sedia, il bambino ha perso l’equilibrio e, cadendo, ha sbattuto la schiena contro uno spigolo. Non riuscendo più a muovere le gambe, è stato ricoverato all’Ospedale di Cesena, ma per fortuna non ha ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 23 marzo 2023)Didi, il dj radiofonico più famoso e amato in Italia, il cui vero nome è Pasquale di, e di sua moglie Carlotta Medas, designer e grafica.è nato nel 1996, mentre il secondogenito,è nato nel 2004. La vita diDiè avvolta nel mistero e la sua pagina Instagram è pressoché priva di contenuti. Quando aveva soltanto 6 anni,ha avuto un terribile incidente domestico. Dopo essersi arrampicato su una sedia, il bambino ha perso l’equilibrio e, cadendo, ha sbattuto la schiena contro uno spigolo. Non riuscendo più a muovere le gambe, è stato ricoverato all’Ospedale di Cesena, ma per fortuna non ha ...

