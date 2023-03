Chi sono gli hacker di NoName e quali siti istituzionali italiani hanno attaccato di recente (Di giovedì 23 marzo 2023) NoName è il nome di un gruppo di hacker filorusso che di recente ha rivolto alcuni attacchi informatici contro le infrastrutture digitali di alcune istituzioni italiane. Questo gruppo di hacker ha accolto con grande entusiasmo la notizia delle dimissioni di Roberto Baldoni da direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale pubblicando, sui canali utilizzati dal gruppo, una foto di Baldoni vicino a un orso, simbolo del collettivo di hacker. Nel corso della giornata di mercoledì 22 marzo 2023, hanno rivendicato (come fatto anche nelle occasioni precedenti) le offensive DDoS nei confronti di Atac, Ministero dei Trasporti e Autorità regolatrice dei Trasporti. LEGGI ANCHE > Il caso del documento di ACN “firmato” Accenture quali siti Web ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 marzo 2023)è il nome di un gruppo difilorusso che diha rivolto alcuni attacchi informatici contro le infrastrutture digitali di alcune istituzioni italiane. Questo gruppo diha accolto con grande entusiasmo la notizia delle dimissioni di Roberto Baldoni da direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale pubblicando, sui canali utilizzati dal gruppo, una foto di Baldoni vicino a un orso, simbolo del collettivo di. Nel corso della giornata di mercoledì 22 marzo 2023,rivendicato (come fatto anche nelle occasioni precedenti) le offensive DDoS nei confronti di Atac, Ministero dei Trasporti e Autorità regolatrice dei Trasporti. LEGGI ANCHE > Il caso del documento di ACN “firmato” AccentureWeb ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : “Il meteo è favorevole, si parte” “Chi vuole il salvagente deve pagare di più”. Le chat degli scafisti sono vergog… - CarloCalenda : In Italia in dieci anni sono sempre rimasti 450mila migranti, chi arriva per lo più si sposta in Europa. Salvini ha… - rubio_chef : Resistere per la liberazione della Palestina, di chi la abita e la ama, di chi non avrebbe mai costruito muri, chec… - donyp00288476 : RT @ardigiorgio: Grande @Donzelli che blasta Bonelli che ha preso e portato in parlamento una pietra di fiume senza permesso del prefetto…… - CorradoTrovato3 : RT @CucchiRiccardo: Blocco immediato per chi assocerà tutti i laziali ai fascisti e ai razzisti. Ho già cominciato. Laziali ribellatevi. Io… -