Chi è Paolo Carta | marito della cantante Laura Pausini?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ecco chi èè un musicista italiano che ha sposato la cantautrice italianail 22 marzo 2023 a Solarolo, in provincia di Ravenna, in una cerimonia intima con amici e familiari. Nato a Roma il 18 aprile 1964,è cresciuto in una famiglia di musicisti e ha mostrato una grande passione per la musica, in particolare per la chitarra, strumento che ha iniziato a suonare all’età di 10 anni. Ha mostrato un certo interesse e si è ispirato negli anni a numerose band del calibro, tra cui Led Zeppelin, The Genesis, The Deep Purple, The Police e chitarristi come Jimi Hendrix. Negli anni successivi,...