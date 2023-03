Chi è Paolo Carta, marito della cantante Laura Pausini? (Di giovedì 23 marzo 2023) Ecco chi è Paolo Carta, marito della cantante Laura Pausini Paolo Carta è un musicista italiano che ha sposato la cantautrice italiana Laura Pausini il 22 marzo 2023 a Solarolo, in provincia di Ravenna, in una cerimonia intima con amici e familiari. Nato a Roma il 18 aprile 1964, Paolo è cresciuto in una famiglia di musicisti e ha mostrato una grande passione per la musica, in particolare per la chitarra, strumento che ha iniziato a suonare all’età di 10 anni. Ha mostrato un certo interesse e si è ispirato negli anni a numerose band del calibro, tra cui Led Zeppelin, The Genesis, The Deep Purple, The Police e chitarristi come Jimi Hendrix. Negli anni successivi, Paolo ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 23 marzo 2023) Ecco chi èè un musicista italiano che ha sposato la cantautrice italianail 22 marzo 2023 a Solarolo, in provincia di Ravenna, in una cerimonia intima con amici e familiari. Nato a Roma il 18 aprile 1964,è cresciuto in una famiglia di musicisti e ha mostrato una grande passione per la musica, in particolare per la chitarra, strumento che ha iniziato a suonare all’età di 10 anni. Ha mostrato un certo interesse e si è ispirato negli anni a numerose band del calibro, tra cui Led Zeppelin, The Genesis, The Deep Purple, The Police e chitarristi come Jimi Hendrix. Negli anni successivi,...

