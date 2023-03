Chi è Luigi Lo Cascio: età, moglie, figli, lavoro, biografia e vita privata (Di giovedì 23 marzo 2023) Luigi Lo Cascio è nato nel 1967 e a quanto pare si tratta di un noto regista e attore che ha anche intrepretato un personaggio di nome Aldo nel film “Lacci” ma ha avuto anche tanti altri ruoli in diverse altre produzioni per il cinema. Insomma, lo stesso non solo sarebbe molto noto, ma sembra anche che in tanti siano curiosi di sapere qualcosa in più su di lui. Per esempio non molti sapevano che quando era giovane lo stesso iniziò a studiare medicina, ma sembra che abbia deciso di lasciare questo percorso di studi per dedicarsi piuttosto al settore del cinema e in particolare a recitare. In effetti lo stesso cominciò a studiare recitazione e poi appunto divenne un noto attore. Oggi le opere a cui avrebbe preso parte sono davvero numerose. Luigi Lo Cascio, ecco chi è Luigi Lo Cascio è ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 marzo 2023)Loè nato nel 1967 e a quanto pare si tratta di un noto regista e attore che ha anche intrepretato un personaggio di nome Aldo nel film “Lacci” ma ha avuto anche tanti altri ruoli in diverse altre produzioni per il cinema. Insomma, lo stesso non solo sarebbe molto noto, ma sembra anche che in tanti siano curiosi di sapere qualcosa in più su di lui. Per esempio non molti sapevano che quando era giovane lo stesso iniziò a studiare medicina, ma sembra che abbia deciso di lasciare questo percorso di studi per dedicarsi piuttosto al settore del cinema e in particolare a recitare. In effetti lo stesso cominciò a studiare recitazione e poi appunto divenne un noto attore. Oggi le opere a cui avrebbe preso parte sono davvero numerose.Lo, ecco chi èLoè ...

