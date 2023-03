Chi è Giulio Violati, il marito di Maria Grazia Cucinotta ospite a Oggi è un altro giorno (Di giovedì 23 marzo 2023) Giulio Violati è il marito di Maria Grazia Cucinotta, la nota attrice ospite della trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone. Classe 1966, ha un’età di 56 anni. Si tratta di un noto imprenditore ed è figlio di Carlo Violati, ex amministratore delegato di Ferrarelle. L’imprenditore romano e l’attrice si sono conosciuti verso la fine degli Anni ’80, alla festa di fine anno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. I due si sono sposati il 7 ottobre 1995. Nel 2001 è nata la loro prima e unica figlia, Giulia. Quando si sono conosciuti, Maria Grazia Cucinotta era reduce dal grande successo di Miss Italia ed ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023)è ildi, la nota attricedella trasmissione di Rai 1è un, condotta da Serena Bortone. Classe 1966, ha un’età di 56 anni. Si tratta di un noto imprenditore ed è figlio di Carlo, ex amministratore delegato di Ferrarelle. L’imprenditore romano e l’attrice si sono conosciuti verso la fine degli Anni ’80, alla festa di fine anno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. I due si sono sposati il 7 ottobre 1995. Nel 2001 è nata la loro prima e unica figlia, Giulia. Quando si sono conosciuti,era reduce dal grande successo di Miss Italia ed ...

