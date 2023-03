Chelsea, si valuta rescissione contratto Aubameyang dopo i festeggiamenti con il Barcellona (Di giovedì 23 marzo 2023) Pierre-Emerick Aubameyang non sta vivendo un periodo felice nella sua esperienza al Chelsea: arrivato a Londra a inizio stagione, il gabonese ha collezionato solo 17 presenze tra campionato e coppe, finendo poi per non essere nemmeno incluso nella lista Champions da Potter nella fase ad eliminazione diretta del torneo. Una situazione che ha aumentato il malcontento nell’ex attaccante anche di Milan, Borussia Dortmund e Arsenal. Il Chelsea non ha poi gradito la presenza di Aubameyang negli spogliatoi del Barcellona, dove ha giocato la scorsa stagione, per festeggiare la vittoria nel Clasico. Ecco quindi che a Londra, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, si sta pensando alla rescissione del contratto con il classe ’89, che a quel punto potrebbe fare ritorno proprio ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Pierre-Emericknon sta vivendo un periodo felice nella sua esperienza al: arrivato a Londra a inizio stagione, il gabonese ha collezionato solo 17 presenze tra campionato e coppe, finendo poi per non essere nemmeno incluso nella lista Champions da Potter nella fase ad eliminazione diretta del torneo. Una situazione che ha aumentato il malcontento nell’ex attaccante anche di Milan, Borussia Dortmund e Arsenal. Ilnon ha poi gradito la presenza dinegli spogliatoi del, dove ha giocato la scorsa stagione, per festeggiare la vittoria nel Clasico. Ecco quindi che a Londra, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, si sta pensando alladelcon il classe ’89, che a quel punto potrebbe fare ritorno proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GabrielePollast : RT @AmalaTV_: GdS - I top Club di Premier (Chelsea, ManUtd e Tottenham) seguono da vicino André #Onana, l’#Inter non vorrebbe cederlo e lo… - GianmarcoDaria : ???? I top Club di Premier (Chelsea, ManUtd e Tottenham) seguono da vicino André #Onana, l’#Inter non vorrebbe cederl… - AmalaTV_ : GdS - I top Club di Premier (Chelsea, ManUtd e Tottenham) seguono da vicino André #Onana, l’#Inter non vorrebbe ced… - LeBombeDiVlad : ?????? Il #Chelsea valuta la cessione di #Mendy in estate ?? L'obiettivo numero uno per sostituirlo è #Onana dell'… - RaphaeleRusso : @not_Furge Ovvio perché il lavoro di un dirigente si valuta in una stagione. Al Chelsea avrebbero dovuto cambiare o… -