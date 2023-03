Chelsea, si valuta la rescissione di Aubameyang: il motivo (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Chelsea potrebbe decidere di rescindere ufficialmente il contratto di Pierre-Emerick Aubameyang. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Chelsea starebbe valutando la possibilità di rescindere ufficialmente il contratto di Pierre-Emerick Aubameyang dopo meno di un anno. Il club inglese non ha infatti gradito la presenza dell’attaccante negli spogliatoi del Barcellona, dove ha giocato la scorsa stagione, per festeggiare la vittoria nel Clasico. Secondo il giornale spagnolo, in caso di rescissione, Aubameyang potrebbe far ritorno proprio in blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilpotrebbe decidere di rescindere ufficialmente il contratto di Pierre-Emerick. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ilstarebbendo la possibilità di rescindere ufficialmente il contratto di Pierre-Emerickdopo meno di un anno. Il club inglese non ha infatti gradito la presenza dell’attaccante negli spogliatoi del Barcellona, dove ha giocato la scorsa stagione, per festeggiare la vittoria nel Clasico. Secondo il giornale spagnolo, in caso dipotrebbe far ritorno proprio in blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

