Che Dio ci Aiuti 7 lascia il posto a Un Passo dal Cielo 7, dal 30 marzo la nuova stagione senza Daniele Liotti (Di giovedì 23 marzo 2023) Un Passo dal Cielo 7 debutta il 30 marzo su Rai1, andando ad occupare la serata del giovedì che solitamente spettava a Che Dio ci Aiuti 7. Mentre quest’ultima fiction è già stata confermata per un’ottava stagione (dove scopriremo il nome da suora di Azzurra), Un Passo dal Cielo 7 si prepara a stupire gli spettatori con una stagione molto diversa. Se Che Dio ci Aiuti 7 ha detto arrivederci all’iconica protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, Un Passo dal Cielo 7 ha invece detto addio a Daniele Liotti e il suo Francesco Neri. Il personaggio era subentrato al posto di Terence Hill a partire dalla quarta ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Undal7 debutta il 30su Rai1, andando ad occupare la serata del giovedì che solitamente spettava a Che Dio ci7. Mentre quest’ultima fiction è già stata confermata per un’ottava(dove scopriremo il nome da suora di Azzurra), Undal7 si prepara a stupire gli spettatori con unamolto diversa. Se Che Dio ci7 ha detto arrivederci all’iconica protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, Undal7 ha invece detto addio ae il suo Francesco Neri. Il personaggio era subentrato aldi Terence Hill a partire dalla quarta ...

