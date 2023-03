Chanel Totti beccata in auto senza cintura e al telefono

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @ilgiornale: La figlia di Francesco Totti è finita al centro di una brutta polemica per avere condiviso sui social uno scatto all'intern… - ilgiornale : La figlia di Francesco Totti è finita al centro di una brutta polemica per avere condiviso sui social uno scatto al… - Stefani66135695 : @mareluna2022 @GrandeFratello tavassi @patriziaasburgo no no e @patrizia_ross al gf gia prima finalista orianizia c… - Stefani66135695 : @antonel37002525 @GrandeFratello @Anto_Fiordelisi e nikita pelizone caterina ventura e chanel totti martina piras… - Stefani66135695 : @GrandeFratello @lucaonestini = love @giuliasalemi + pier @manilanazzaro + @Lamoruso71… -

Nello scorso ottobre sui social erano rimbalzate le foto di unavisibilmente felice insieme alla sua nuova minicar dal valore di 15mila euro regalata da papà Francesco . La ragazza si gode la sua piccola auto in giro per le vie di Roma, passando dalla ...Tra i personaggi del web,è sicuramente una delle più commentate e criticate. La secondogenita di Ilary Blasi e Francescoè spesso al centro di polemiche e discussioni per i suoi video su Tik Tok e per come ...Il principe Harry e Meghan Markle esplosivi a New York PRANZO SENZA FINE Fotogallery - 'Boss delle cerimonie', a nozze il nipote: festa grande al Castello CRTICHE SOCIAL Fotogallery -alla guida della minicar senza cintura PROVOCANTE Fotogallery - Belen Rodriguez a seno nudo sui social TRA SHOPPING E MONDANITA' Fotogallery - Ilary Blasi e Bastian Muller paparazzati a ...

Chanel Totti guida senza cintura, critiche social TGCOM

Nello scorso ottobre sui social erano rimbalzate le foto di una Chanel Totti visibilmente felice insieme alla sua nuova minicar dal valore di 15mila euro regalata da papà Francesco. La ragazza si gode ...La primavera per Chanel Totti comincia con una rinfrescata al look: capelli da lisci a ricci. Si è rivolta al salone di fiducia di mamma Ilary Blasi. Chanel Totti ha in comune con mamma Ilary Blasi la ...