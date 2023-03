Certificazioni anagrafiche | il Comune di Avellino attiva l’accesso all’Anpr

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiva avanti con convinzione sul solco della digitalizzazione dei servizi e della sburocratizzazione delle. Da oggi, infatti, è possibile accedere all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) anche dal sito istituzionale dell’ente. All’interno della sezione “Servizi al cittadino”, cliccando sulla sottosezione “Servizi anagrafici Anpr”, sarà possibile scaricare, direttamente dal proprio dispositivo tramite “Spid”, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, la vasta gamma digià presenti sul portale ministeriale. Certificato di nascita, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia – anche con rapporti di ...

Avellino . Il comune di Avellino va avanti con convinzione sul solco della digitalizzazione dei servizi e della sburocratizzazione delle. Da oggi, infatti, è possibile accedere all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) anche dal sito istituzionale dell'ente. All'interno della sezione 'Servizi ...

