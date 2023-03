Ceriano e Cogliate ritrovano la Madona de marz | tutti gli appuntamenti

Il progetto, attualmente in iter autorizzativo, interesserà i Comuni di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno,Laghetto in provincia di Monza Brianza e consentirà di aumentare l'...Il progetto, attualmente in iter autorizzativo, interesserà i Comuni di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno,Laghetto in provincia di Monza Brianza e consentirà di aumentare l'...Il progetto, attualmente in iter autorizzativo, interesserà i Comuni di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno,Laghetto in provincia di Monza Brianza e consentirà di aumentare l'...

Cogliate e Ceriano, festa con la Madona de marz Il Notiziario

CERIANO LAGHETTO / COGLIATE – Al via l’attesissima Festa della Madona de marz: si tiene da oggi 23 marzo, a lunedì 27 marzo. Programma: Domenica 19 marzo alle 15.30: visita guidata al ...Passa anche dalla Brianza l’imponente Piano di Sviluppo 2023 della rete elettrica nazionale che per la sola Lombardia preved un impegno di 1,3 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. L’obiettivo di Ter ...