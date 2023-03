Cercasi sansepolcrismo | la lezione del 23 marzo che troppi hanno saltato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 23 marzo 2023) In occasione del 104esimo anniversario della fondazione dei Fasci di Combattimento riproponiamo questo articolo di Adriano Scianca Roma, 23 mar- Immaginiamola oggi, quella riunione del 231919: un giornalista e politico, già noto per i suoi repentini cambi di posizione che si sospetta essere stati ispirati dai finanziamenti dei servizi segreti francesi, fonda il suo movimento in una sala in piazza San Sepolcro, a Milano, messa a disposizione dall’Associazione lombarda degli industriali per il tramite di Cesare Goldmann, imprenditore e massone di origine ebraica. Chissà quanti intransigenti, quanti cultori degli imperativi geopolitici, quanti segugi di false flag, quanti custodi della purezza ideologica avrebbero denunciato l’evento come snodo cruciale del grande complotto. E magari ce ne furono anche all’epoca, chissà. Solo che la storia non ne ha tramandato il ...