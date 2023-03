Centri Implantologici Tramonte | perché le gengive sanguinano?

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 marzo 2023) A tutti è capitato, magari lavandosi i denti, di scoprire un po’ di sangue. Da dove arriva? Ma, soprattutto, cosa indica? Stiamo parlando del sanguinamento gengivale, un fenomeno che potrebbe essere causato da cause facilmente risolvibili, ma in alcuni casi potrebbe anche nascondere patologie più rischiose e sicuramente da non trascurare. Una delle principali ragioni che portano lea sanguinare è l’infiammazione delle stesse, frequentemente dovuta a una scarsa o non corretta igiene orale: non lavare nel modo idoneo i denti porta al proliferare dei batteri del cavo orale e al formarsi di placca tra dente e gengiva. È così che lesi infiammano, possono risultare gonfie e sensibili e sanguinare. Ma la gengivite, soprattutto se non curata, può portare a patologie più insidiose, come la parodontite, che mette a rischio la stabilità dei denti ...