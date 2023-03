Centenario dell’Aeronautica Militare: i caccia “atterrano” a piazza del Popolo (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma – Conto alla rovescia per il compleanno dell’Aeronautica Militare, che il 28 marzo compirà 100 anni di costituzione. In piazza del Popolo, dal 24 al 29 marzo 2023, sarà realizzato il villaggio aeronautico “Air Force Experience” che consentirà ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive per vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra. La cerimonia Militare Il 28 marzo 2023 nella Terrazza del Pincio, a Roma, si svolgerà la solenne cerimonia Militare per la celebrazione del centesimo anniversario della costituzione della Forza Armata. In questa occasione è ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma – Conto alla rovescia per il compleanno, che il 28 marzo compirà 100 anni di costituzione. Indel, dal 24 al 29 marzo 2023, sarà realizzato il villaggio aeronautico “Air Force Experience” che consentirà ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica. Velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive per vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra. La cerimoniaIl 28 marzo 2023 nella Terrazza del Pincio, a Roma, si svolgerà la solenne cerimoniaper la celebrazione del centesimo anniversario della costituzione della Forza Armata. In questa occasione è ...

