C’è Weah nel mirino | il figlio di George può lasciare Lille | la Juve ora ci pensa | Primapagina

In principio era Federico Chiesa. Ma la lista dei figli d'arte della potrebbe anche allungarsi con un nome nuovo. Già, perché nei radar degli osservatori bianconeri ci sta finendo con sempre maggiore frequenza anche Timothy del leggendario. Già seguito con attenzione ai tempi del vivaio del Psg, ora è stato definitivamente capace di attirare l'attenzione degli uomini mercato della. Grazie alla svolta avvenuta agli ordini di Paulo Fonseca, che in sta scoprendo un esterno difensivo in grado di giocare a tutta fascia: un nuovo ruolo forse non subito gradito al giocatore ma in cui si sta adattando partita dopo partita. Con una qualità in più ...

Con una qualità in più che si porta appresso da sempre junior, quella di saper agire indistintamente sulla fascia destra come su quella sinistra. Insomma, piace, piace tanto, soprattutto ora c ...