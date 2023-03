"C'è una talpa a Maranello". Ferrari, è caos totale: il peggiore dei sospetti (Di giovedì 23 marzo 2023) Doveva essere l'auto della caccia al titolo contro la Red Bull, ma dopo due gare si è ritrovata come quarta forza dietro anche ad Aston Martin e Mercedes. La SF-23 è una sorta di grande incompiuta, una via di mezzo tra un passato che ne aveva messo in cantiere il progetto provando a guadagnare velocità e brio nei rettilinei "rinunciando a qualcosa nelle curve", come ammesso dallo stesso Leclerc, ma perdendo in equilibrio aerodinamico. Un difetto tale da provocare una maggiore usura delle gomme che, considerate le sollecitazioni nelle curve, a seconda della mescola, subiscono un deterioramento immediato inficiando le prestazioni dei piloti e delle macchine. Ferrari, non ci sono equilibri dentro al team L'impressione è che dietro le quinte ci sia dell'altro scandito da equilibri di potere che non hanno ancora trovato il giusto bilanciamento tra chi è andato via (o è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Doveva essere l'auto della caccia al titolo contro la Red Bull, ma dopo due gare si è ritrovata come quarta forza dietro anche ad Aston Martin e Mercedes. La SF-23 è una sorta di grande incompiuta, una via di mezzo tra un passato che ne aveva messo in cantiere il progetto provando a guadagnare velocità e brio nei rettilinei "rinunciando a qualcosa nelle curve", come ammesso dallo stesso Leclerc, ma perdendo in equilibrio aerodinamico. Un difetto tale da provocare una maggiore usura delle gomme che, considerate le sollecitazioni nelle curve, a seconda della mescola, subiscono un deterioramento immediato inficiando le prestazioni dei piloti e delle macchine., non ci sono equilibri dentro al team L'impressione è che dietro le quinte ci sia dell'altro scandito da equilibri di potere che non hanno ancora trovato il giusto bilanciamento tra chi è andato via (o è ...

