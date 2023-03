C’è un buco da milioni di euro che il governo ignora (Di giovedì 23 marzo 2023) Li chiamiamo “cervelli in fuga” – nei talk televisivi, sui giornali, persino durante le conversazioni che intratteniamo al bar con amici e conoscenti – e lo facciamo consapevoli a chi ci stiamo rivolgendo: sono professionisti che spesso hanno studiato nel nostro Paese, figure nella maggior parte dei casi qualificate e specializzate, che ad un certo punto però si trasferiscono all’estero con la promessa o la speranza di lavorare e vivere in condizioni migliori di quelle in Italia. E andandosene generano perdite per milioni di euro, alle casse erariali e non solo, che il governo tuttavia sta continuando ad ignorare. Un esempio lampante, riportato all’attenzione dall’associazione Anaao Assomed, è quello dei medici che lasciano il Belpaese ogni anno: non solo non ce ne sono abbastanza di operatori sanitari (ve ne abbiamo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) Li chiamiamo “cervelli in fuga” – nei talk televisivi, sui giornali, persino durante le conversazioni che intratteniamo al bar con amici e conoscenti – e lo facciamo consapevoli a chi ci stiamo rivolgendo: sono professionisti che spesso hanno studiato nel nostro Paese, figure nella maggior parte dei casi qualificate e specializzate, che ad un certo punto però si trasferiscono all’estero con la promessa o la speranza di lavorare e vivere in condizioni migliori di quelle in Italia. E andandosene generano perdite perdi, alle casse erariali e non solo, che iltuttavia sta continuando adre. Un esempio lampante, riportato all’attenzione dall’associazione Anaao Assomed, è quello dei medici che lasciano il Belpaese ogni anno: non solo non ce ne sono abbastanza di operatori sanitari (ve ne abbiamo ...

