Catastrofe terreste | ecco la data da tenere a mente | cosa succederà poi

Leggi su tvzap

(Di giovedì 23 marzo 2023) Attenzione a questa: dopo accadrà il peggio. Lo ha annunciato l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in un documento che riassume i drammatici cambiamenti che avverranno nel nostro pianeta da qui a poco. Una previsione, quella sul futuro dell’umanità, che mette i brividi. Vediamo insiemel’IPCC ha previsto che succeda. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Baba Vanga, la terribile profezia sul 2023 starebbe per avverarsi: disi tratta Leggi anche: Nostradamus vivente, la terrificante profezia per il 2023:ci aspetta Riscaldamento globale, tagliare emissioni entro il 2030 è la priorità Il gruppo intergovernativo si occupa dal 1988, anno della sua fondazione, di monitorare il cambiamento climatico a livello globale. Gli studiosi hanno prodotto un report che delinea il futuro del ...