Catania, Giovinco: 'Vorrei giocare di più e a gennaio ho scelto di rimanere' (Di giovedì 23 marzo 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Catania News", "item": "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di giovedì 23 marzo 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_catania : #Giovinco: 'Giocare di più? Sinceramente non credo. Mi aspettavo di più...' - QdSit : Catania, dopo la festa si torna a lavoro al “Massimino”. Giovinco: “Voto alla mia stagione? S.V.” - ccataniacom : ???? VIDEO - Giovinco: 'Quest'anno per me è stata dura. Mi esalto nelle piazze calde' #cataniassd… -