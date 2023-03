Castellammare di Stabia | non si ferma a posto blocco e colpisce carabiniere | arrestato

(Di giovedì 23 marzo 2023) Adi, un 50enne a bordo del suo scooter non si èto all’alt e ha continuato a correre, colpendo un. L’uomo è statodopo un inseguimento. Non siad undi controllo econ lo specchietto dello scooter un. Alla fine viene. Poco dopo le

Il fatto è avvenuto mercoledì 22 marzo a Castellammare di Stabia.

Non si ferma a posto di blocco e colpisce carabiniere a Castellammare di Stabia: 50enne inseguito e arrestato Virgilio Notizie

Tutto ciò è accaduto in via Napoli a Castellammare di Stabia. Nella serata di ieri, i carabinieri stavano effettuando un posto di blocco per controlli di routine. E’ arrivato uno scooter con a bordo ...La sua corsa però finisce poco dopo con l’arresto e una denuncia. 50enne non si ferma al posto di blocco Inseguimento a Castellammare di Stabia Non fermarsi al posto di blocco è reato 50enne non si ...