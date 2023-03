Castelforte / Omicidio Fidaleo, nuova istanza di ricorso al Riesame per Giuseppe Molinaro (Di giovedì 23 marzo 2023) Sarà ora il Riesame di Roma a pronunciarsi sull’istanza della modifica della seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata sabato dal Gip del Tribunale di Cassino Alessandra Casinelli a Giuseppe Molinaro, l’appuntato dei Carabinieri di 56 anni accusato dell’Omicidio del direttore dell’hotel nuova Suio di Castelforte Giovanni Fidaleo e del grave ferimento di Miriam L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 23 marzo 2023) Sarà ora ildi Roma a pronunciarsi sull’della modifica della seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata sabato dal Gip del Tribunale di Cassino Alessandra Casinelli a, l’appuntato dei Carabinieri di 56 anni accusato dell’del direttore dell’hotelSuio diGiovannie del grave ferimento di Miriam L'articolo Temporeale Quotidiano.

