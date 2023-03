Casse dello Stato dissanguate pure dal Reddito di cittadinanza

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Non è solo il Superbonus 110 per cento a dissanguare le, perché anche ildifa la sua parte da leone. Due misure targate Cinquestelle, con regole e risultati quanto meno discutibili e che hanno erogato denaro pubblico per decine di miliardi di euro. E così, per evitare la bancarotta, Giorgia Meloni ha messo mano a una misura alternativa al RdC. Il governo, infatti, lavora a una riforma che potrebbe lasciare spazio alla Mia, ovvero la Misura di inclusione attiva, un sussidio di minore durata pensato per due tipologie di fruitori, occupabili o meno. Il flop deldiè sancito dalle cifre. A cominciare dall'esigua percentuale di disoccupati che ha trovato lavoro. Mentre la restante quota con i soldi che ...