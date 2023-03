Cassano | che bordata alla Roma | parole pesantissime

(Di giovedì 23 marzo 2023) Durante la Bobo Tv l’ex giocatore ha espresso commenti davvero al limite contro la squadra giallorossa e il suo allenatore José Mourinho PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non c’è niente da fare: quando Antoniocommenta va giù pesante, senza usare il fioretto. L’ex attaccante, intervenutoBobo Tv insieme ai suoi amici Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laVoceAL : Ce ne parlerà Margherita Cassano nell'ultimo incontro dei Martedì di Quaresima. Cieri: «Giudicare il bene e il male… - CPattumiera : @RealPiccinini @GiuseppeFalcao ...e mille altri ancora. Credo che possa quindi sorvolare su quello che pensano cass… - 107DELPIERISTA : @leleadani Cassano che parla di del piero..?????? il barese ad Alex può solo portargli il caffè! Roba da pazzi.. parl… - BlogSisal : Tra gli altri giocatori da menzionare che hanno segnato all'esordio ci sono: #Pellissier, #Cassano, #Corradi, #Doni… - joseseiperme : RT @luigiangelozzi: @ocwsport La lobby anti Mourinho, ossessionati dal suo consenso. Trevisani, Galopeira, Cassano, Austini, Camelio, Ilari… -

Un traguardo importante e non scontato per le Rane rosaanche l'anno prossimo quindi potranno ... Romanò, Lanzoni 3 (1 rig.),, Radaelli, Volpato. All. Pisano Arbitri: Castagnola e ......comunicheranno nuovi punti di vista, quotidianità sconosciute e criticità condizionate anche dalla società attuale. Gli appuntamenti saranno svolti nella Pinacoteca civica didelle Murge. ...... Sassari 33, Bolzano e Pressano 25,Magnago 23, Fondi 16, Siracusa* 15, Rubiera* 11, Carpi e Campus Italia 9, Romagna 4. *Una partita da recuperare (12/04), con il Giudice Sportivoha ...

Buffon svela a Cassano il retroscena sulla Juve, lui lo ferma: Tutti mi ... Sport Fanpage

(Gravina in Puglia, 23 Mar 23) Si inaugura mercoledì ad Acquaviva "Sotterranea", l'edizione 2023 del Festival dell'Acqua che quest'anno coinvolge anche i Comuni di Cassano e Gravina. L'avvio della ras ...Quante volte ci è capitato di andare in un bar e che, dopo una qualsiasi consumazione, una volta andati alla cassa per pagare, non ci venisse fatto lo scontrino Succede spesso, in molte città.