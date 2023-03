Caso Orlandi, dalla Camera il via libera alla commissione d'inchiesta (Di giovedì 23 marzo 2023) Passa all'unanimità il provvedimento relativo all'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per fare luce sui casi di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Passa all'unanimità il provvedimento relativo all'istituzione di unaparlamentare d'per fare luce sui casi di Emanuelae di Mirella Gregori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi, che ho proposto in Senato, può finalmente dare una svolta… - mariamacina : La Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi, che ho proposto in Senato, può finalmente dare una svolta… - Alexandra0306 : RT @CarloCalenda: La Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi, che ho proposto in Senato, può finalmente dare una svolta a una… - BolettiMassimo : RT @GranozioRanieri: riapertura del caso orlandi...soldi sprecati,tanto non condanneranno mai nessuno del giro masso/pedo/satanista di cui… - UtoTesoro : RT @CarloCalenda: La Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi, che ho proposto in Senato, può finalmente dare una svolta a una… -