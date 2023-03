Caso Negreira, l'Uefa apre un'indagine sul Barcellona (Di giovedì 23 marzo 2023) La Uefa ha ritenuto che vi siano argomenti sufficienti per una potenziale violazione del regolamento riguardo ai versamenti fatti dal Barcellona all'ex vice presidente del Comitato Tecnico degli ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023) Laha ritenuto che vi siano argomenti sufficienti per una potenziale violazione del regolamento riguardo ai versamenti fatti dalall'ex vice presidente del Comitato Tecnico degli ...

tancredipalmeri : ULTIM'ORA: L'Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al "Caso Negreira" - capuanogio : La #Uefa ha aperto un'indagine e sul caso #Barcellona. Che ha contorni inquietanti visto anche i documenti pubblicati oggi

Caso Negreira, l'Uefa apre un'indagine sul Barcellona ... José María Enríquez Negreira. E ha aperto un fascicolo per cominciare le indagini. Calcio: scandalo Barcellona, Uefa apre una indagine ...e Disciplinari UEFA sono stati nominati oggi per condurre un'indagine riguardante una potenziale violazione del quadro legale UEFA da parte dell'FC Barcelona in relazione al cosiddetto Caso Negreira. ... La Uefa apre un'indagine ufficiale sul caso Negreira: il Barcellona trema BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona è ufficialmente sotto indagine per il caso Negreira. La Uefa vuole andare a fondo sulla vicenda legata ai pagamenti del club nei confronti dell'ex vicepresidente degli arbitri spagnoli: " In conformità con l'articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA