Caso Emanuela Orlandi, ‘ok’ unanime della Camera per Commissione d’Inchiesta (Di giovedì 23 marzo 2023) . La politica italiana vuole sapere la verità sulla questione di Emanuela Orlandi, come ha dimostrato all’interno della Camera dei Deputati. Infatti, i parlamentari hanno votato in maniera unanime per aprire una Commissione d’Inchiesta sulla sparizione della giovane ragazza. Una situazione che però farà discutere con i vicini del Vaticano, considerato come il Caso sia avvenuto in un territorio internazionale. La Camera vota per una Commissione d’Inchiesta sul Caso di Emanuela Orlandi La Commissione dovrà lavorare su due binari. Non solo provare a fare luce sull’enigma legato alla scomparsa di Emanuela ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) . La politica italiana vuole sapere la verità sulla questione di, come ha dimostrato all’internodei Deputati. Infatti, i parlamentari hanno votato in manieraper aprire unasulla sparizionegiovane ragazza. Una situazione che però farà discutere con i vicini del Vaticano, considerato come ilsia avvenuto in un territorio internazionale. Lavota per unasuldiLadovrà lavorare su due binari. Non solo provare a fare luce sull’enigma legato alla scomparsa di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Caso Emanuela Orlandi, ‘ok’ unanime della Camera per Commissione d’Inchiesta - Pixelnewspaper : Caso #Orlandi - La #Camera approva l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella #Gregori - La7tv : #intanto Commissione d'inchiesta su Emanuela #Orlandi e Mirella Gregori, arriva il via libera dalla Camera Dei Depu… - fisco24_info : Sì unanime della Camera alla commissione d'inchiesta sul caso Orlandi: AGI - Sì unanime dell'aula della Camera alla… - giulia_romana2 : @XDarkEmpress Chi l'ha visto è diventato una chiavica ormai!! a me l'unico caso x il quale molte volte mi viene un… -