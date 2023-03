Cartelle esattoriali | saldo e stralcio | entro quando si paga

(Di giovedì 23 marzo 2023)del governo ma attenzione alle date perché ilmento oltre il termine influisce sulla pensione La Legge di Bilancio 2023 realizzata dal governo Meloni ha introdotto lodelle. Ovviamente l’annullamento dei debiti nei confronti degli enti non vale in ogni caso. La legge lo prevede per lefino L'articolo proviene da Consumatore.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gcabocla1 : RT @ValeReinstated: Andando oltre la traduzione imprecisa di 'bollettini dello Stato' che sono le Cartelle Esattoriali, questo è il servizi… - ArcaduAngelo : RT @GUERRIERA110: Striscia e il caso del bar (nell'Agenzia delle Entrate) che non fa scontrini dal 2018. Il titolare a Jimmy Ghione: «Ti am… - GUERRIERA110 : Striscia e il caso del bar (nell'Agenzia delle Entrate) che non fa scontrini dal 2018. Il titolare a Jimmy Ghione:… - PietroSiffi : RT @ValeReinstated: Andando oltre la traduzione imprecisa di 'bollettini dello Stato' che sono le Cartelle Esattoriali, questo è il servizi… - MoniShantiRani : RT @ValeReinstated: Andando oltre la traduzione imprecisa di 'bollettini dello Stato' che sono le Cartelle Esattoriali, questo è il servizi… -

La cancellazione automatica delleaffidate all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2015. Ma solo se il Comune o l'ente locale a cui la cartella fa riferimento come tassa evasa o multa non pagata ha aderito. ...Il conto è presto fatto. Se il Comune cancella 10.338.496,97 di euro di tasse e multe diventatemai pagate (e quindi non incassate) anche da vent'anni, vuol dire che la cancellazione riguarda almeno diecimila tra imprese e cittadini. Diecimila (circa) perché le...Cosa è successo Non soloma anche 'in faccia'. ' Prendo il coltello e vi ammazzo ' ha urlato il barista contro l'inviato e la troupe di 'Striscia la Notizia' dopo averli ...

Fisco, colpo di spugna. Il Comune di Perugia cancella 10mila cartelle esattoriali LA NAZIONE

Tutti importi al di sotto dei mille euro mai riscossi e che risalgono al periodo 2000-2015 Perugia, 23 marzo 2023 - Stralciate oltre 10 mila cartelle esattoriali. Crediti per 10,3 milioni che il ...CAMPOBASSO - Pensioni, attenzione a saldo e stralcio cartelle esattoriali per debiti previdenziali fino a 1.000 euro.