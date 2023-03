Carovita: è “guerra al salario”, lo ammette la BCE (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Carovita non diminuisce nonostante i governi abbiano coperto le spese energetiche e da novembre il prezzo del gas è calato. Ecco il perché. In atto la “guerra al salario” Banca Centrale Europea – Ph Credit Unioneuropea.itNegli ultimi mesi i governi europei hanno messo tantissimi soldi a copertura delle spese energetiche di famiglie e imprese e da novembre i prezzi del gas sono in discesa ma ciò non ha frenato il Carovita, perché? La stessa Banca Centrale Europea ha ammesso che i margini delle imprese sono notevolmente aumentati rispetto il 2022, al contrario dei salari reali che sono andati sempre in discesa. Tutto questo si può definire “guerra al salario”. Il capitale industriale europeo sta accrescendo i propri margini di profitto a discapito del capitale commerciale e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilnon diminuisce nonostante i governi abbiano coperto le spese energetiche e da novembre il prezzo del gas è calato. Ecco il perché. In atto la “al” Banca Centrale Europea – Ph Credit Unioneuropea.itNegli ultimi mesi i governi europei hanno messo tantissimi soldi a copertura delle spese energetiche di famiglie e imprese e da novembre i prezzi del gas sono in discesa ma ciò non ha frenato il, perché? La stessa Banca Centrale Europea ha ammesso che i margini delle imprese sono notevolmente aumentati rispetto il 2022, al contrario dei salari reali che sono andati sempre in discesa. Tutto questo si può definire “al”. Il capitale industriale europeo sta accrescendo i propri margini di profitto a discapito del capitale commerciale e ...

