Caro energia, Giorgetti: "In arrivo decreto emergenza" (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – "Il governo consapevole del perdurare, seppur in misura attenuata, dell'emergenza legata al costo dell'energia e del gas in imminente scadenza delle precedenti misure ha allo studio un provvedimento di emergenza". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time in aula al Senato. Le misure allo studio, spiega, "devono tener conto delle risorse disponibili e avranno durata temporale differenziata, anche in attesa del nuovo quadro economico che emergerà dal documento di economia e finanza, del perfezionamento del dibattito su Repower Eu, delle misure che potranno essere finanziate nell'ambito di tale iniziativa, nonché degli adeguamenti delle misure al Piano nazionale di ripresa e resilienza già esistenti, che saranno negoziati con la commissione Ue".

