Caro energia, Giorgetti guarda avanti: "Decreto per famiglie e imprese già dal 1° aprile" (Di giovedì 23 marzo 2023) Question time al Senato per il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, tema centrale il Decreto emergenza sul Caro energia che sarà discusso al Consiglio dei Ministri fissato per la prossima settimana. Scadono infatti il prossimo 31 marzo le misure il Caro energia contenute nella Legge di Bilancio 2023. Interventi che coprivano il primo ... TAG24.

