Caro affitti e disponibilità economica degli italiani: a Milano le soluzioni del Forum dell'Abitare (Di giovedì 23 marzo 2023) Trovare una soluzione comune che possa rispondere al Caro affitti tenendo conto delle reali possibilità economiche dei cittadini. È stato questo il focus della tre giorni del Forum dell'Abitare a Milano, organizzato dal Comune di Milano, in collaborazione con MM e con il sostegno di Fondazione Cariplo, che ha visto confronti tra esperti e istituzioni sul tema dell'emergenza abitativa. L'incremento dell'affitto ha raggiunto il “40 per cento rispetto a sette anni fa”, per questo sulle tasse nazionali “servirebbe che lo Stato ci fosse”, ha commentato Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano, che ha presieduto le tre giornate del Forum. Per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Trovare una soluzione comune che possa rispondere altenendo contoe reali possibilità economiche dei cittadini. È stato questo il focusa tre giorni del, organizzato dal Comune di, in collaborazione con MM e con il sostegno di Fondazione Cariplo, che ha visto confronti tra esperti e istituzioni sul tema'emergenza abitativa. L'incremento'affitto ha raggiunto il “40 per cento rispetto a sette anni fa”, per questo sulle tasse nazionali “servirebbe che lo Stato ci fosse”, ha commentato Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di, che ha presieduto le tre giornate del. Per le ...

