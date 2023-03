Carla Bruni tra i rifiuti | il post sulla primavera è una frecciatina al sindaco di Parigi

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il 21 marzo l’ex Première Dame francese si è mostrata su Instagram tra cumuli di spazzatura lasciata per le strade della città in seguito alla protesta contro la riforma delle pensioni: «Merci, Anne Hidalgo»

lancia una pesante stoccata alla sindaca di Parigi sui social, postando una foto su un cumulo di rifiuti.

«Printemps!!! Ecco la primavera! Here's the spring!». Così Carla Bruni ha salutato via social l'arrivo della bella stagione.