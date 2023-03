Carla Bruni contro i filtri social mostra due selfie con e senza

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 23 marzo 2023) Inetwork permettono di diffondere un’immagine di noi che può essere spesso diversa da quella reale. Tutto questo è possibile grazie all’utilizzo dei, che possono essere utili per eliminare da uno scatto alcuni difetti, come è il caso di eventuali brufoli o ematomi cutanei. A volte, però, c’è chi arriva ad abusarne e non riesce a farne a meno, ma a quel punto è davvero impossibile pensare che quello scatto non sia artefatto. A schierarsiquesto tipo di comportamento ora ci ha pensato, una che difficilmente si tira indietro quando si tratta di dire apertamente quello che pensa. L’ex modella si è così espressamezzi termini criticando la bellezza fasulla che spesso ci viene trasmessa da questo genere di piattaforme e lo ha fatto nel modo più ...