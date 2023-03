Cardinale presto in Italia: niente incontro con Zhang in programma – TS (Di giovedì 23 marzo 2023) Il fondatore di Redbird sarà presto in Italia per la questione stadio. La volontà dei rossoneri è quella di andare avanti da soli nella costruzione dell’impianto IN SOLITARIA – Jerry Cardinale, fondatore di Redbird e proprietario del Milan, sarà in Italia a giorni. Il progetto dei rossoneri è quello di costruire un impianto nella zona di “La Maura”. Seguiranno degli incontri per capire la fattibilità del progetto. Quel che è certo è che non ci saranno faccia a faccia tra Milan e Inter, con Cardinale che ha tutta l’intenzione di portare avanti il progetto di uno stadio del Milan in solitaria. Le proteste degli abitanti de “La Maura” sono state registrate dal gruppo di lavoro rossonero, ma allo stesso tempo i lavori sul masterplan per quella zona sono in fase avanzata e verrà presentato non appena tutto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Il fondatore di Redbird saràinper la questione stadio. La volontà dei rossoneri è quella di andare avanti da soli nella costruzione dell’impianto IN SOLITARIA – Jerry, fondatore di Redbird e proprietario del Milan, sarà ina giorni. Il progetto dei rossoneri è quello di costruire un impianto nella zona di “La Maura”. Seguiranno degli incontri per capire la fattibilità del progetto. Quel che è certo è che non ci saranno faccia a faccia tra Milan e Inter, conche ha tutta l’intenzione di portare avanti il progetto di uno stadio del Milan in solitaria. Le proteste degli abitanti de “La Maura” sono state registrate dal gruppo di lavoro rossonero, ma allo stesso tempo i lavori sul masterplan per quella zona sono in fase avanzata e verrà presentato non appena tutto ...

