Carceri | Serracchiani | ' Pd nulla a che vedere con inciviltà destra | ritirato testo'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Con le modifiche della destra "non solo non riusciamo a far uscire dal carcere i bambini ma ce ne saranno di più. Per questo abbiamo dato un segnale alla maggioranza sorda alle istanze del Paese e della minoranza ritirando il testo perché non vogliamo avere nulla a che fare con queste posizioni di inciviltà e lo abbiamo fatto rinunciando a portare il testo in aula". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

