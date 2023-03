Carceri: Serracchiani (Pd), 'destra disumana, si assuma responsabilità' (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Questa destra disumana oggi si scaglia contro le bambine e bambini di detenute madri, che continueranno a dover vivere dietro le sbarre e pagare per colpe altrui. La nostra pdl @Deputatipd voleva evitare questo ingiusto e triste destino. La destra si assuma questa responsabilità". Lo scrive su Twitter Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Questaoggi si scaglia contro le bambine e bambini di detenute madri, che continueranno a dover vivere dietro le sbarre e pagare per colpe altrui. La nostra pdl @Deputatipd voleva evitare questo ingiusto e triste destino. Lasiquesta". Lo scrive su Twitter Debora, capogruppo Pd alla Camera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sergionebg : RT @Cmmy3: @Deputatipd @serracchiani MA NON SIETE VOI QUELLI CHE HANNO SCARCERATO I CAPI MAFIOSI nel 2020 CON LA SCUSA DEL COVID ? https:/… - Brigante1959 : RT @Cmmy3: @Deputatipd @serracchiani MA NON SIETE VOI QUELLI CHE HANNO SCARCERATO I CAPI MAFIOSI nel 2020 CON LA SCUSA DEL COVID ? https:/… - Cmmy3 : @Deputatipd @serracchiani MA NON SIETE VOI QUELLI CHE HANNO SCARCERATO I CAPI MAFIOSI nel 2020 CON LA SCUSA DEL COV… - TierreSmart : @serracchiani Vai a fare un giro nelle carceri, dai dai. Da chi vai??? - tittiromano1 : @Deputatipd @serracchiani @andcasu @Piero_De_Luca @chiaragribaudo @BeaLorenzin @RossomandoPd @SimonaMalpezzi Ma che… -