Carceri | Pd ritira pdl su detenute madri | è scontro con centrodestra 2**

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) - "Abbiamo deciso dire la nostra proposta di legge sulledalla commissione Giustizia della Camera. Eravamo a un passo dall'introdurre nel nostro sistema una legge di civiltà per fare in modo di non vedere mai più bambine e bambini dietro le sbarre. Con la forzatura della destra di oggi il testo è stato stravolto e purtroppo con queste norme l'obiettivo della nostra proposta è stato cancellato", spiegano i membri Pd della commissione Giustizia alla Camera. "Se vogliono norme per più bambine e bambini in carcere si facciano da soli la legge. La destra ancora una volta mostra la sua totale insensibilità, una vergogna”.