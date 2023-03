Caos dopo la riforma delle pensioni: a Parigi bloccati aeroporto e stazione dei treni (Di giovedì 23 marzo 2023) Giornata di scioperi in Francia. A Parigi - dove sono attesi tra le 40 e le 70 mila manifestanti - chiuse anche la Tour Eiffel, Arco di Trionfo, Reggia di VersaillesContati invece 280 mila manifestanti a Marsiglia in questa... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 marzo 2023) Giornata di scioperi in Francia. A- dove sono attesi tra le 40 e le 70 mila manifestanti - chiuse anche la Tour Eiffel, Arco di Trionfo, Reggia di VersaillesContati invece 280 mila manifestanti a Marsiglia in questa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : LE FARFALLE RITROVANO IL SORRISO E LA VITTORIA ????? Le azzurre tornano al successo in Coppa del Mondo sette mesi d… - Bergamonews : Anna Maria Variato, docente di Economia Politica all' @UniBergamo, traccia una attenta e precisa analisi della situ… - FormulaPassion : #F1 e penalty points: il punto dopo il #SaudiArabianGP - PalermoToday : Caos dopo la riforma delle pensioni: a Parigi bloccati aeroporto e stazione dei treni - massimo4951 : RT @2002MMAD0691: #BuongiornoATutti Tardi ma da 10gg un po' così ?? Oggi tolgo holter pressorio (che caos per 24 ore tenerlo, di notte pe… -