Caos a Parigi al corteo per la riforma delle pensioni, scontri tra polizia e manifestanti. In fiamme la spazzatura accatastata in strada – Video (Di giovedì 23 marzo 2023) È Caos a Parigi al corteo per la riforma delle pensioni. Solo nella capitale hanno partecipato, secondo la CGT, 800mila persone, 119mila, invece, quelle contate dalla polizia. In tutta la Francia il numero di manifestanti ha superato il milione e mezzo per la polizia, mentre per gli organizzatori sono stati 3,6 milioni di cittadini francesi scesi in piazza. Durante il corteo a Parigi ci sono stati scontri con la polizia, con oltre 80 fermati e diversi feriti anche tra i poliziotti. I manifestanti hanno anche creato barricate dando alle fiamme la spazzatura accatastata ai bordi delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Èalper la. Solo nella capitale hanno partecipato, secondo la CGT, 800mila persone, 119mila, invece, quelle contate dalla. In tutta la Francia il numero diha superato il milione e mezzo per la, mentre per gli organizzatori sono stati 3,6 milioni di cittadini francesi scesi in piazza. Durante ilci sono staticon la, con oltre 80 fermati e diversi feriti anche tra i poliziotti. Ihanno anche creato barricate dando allelaai bordi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Caos a Parigi al corteo per la riforma delle pensioni, scontri tra polizia e manifestanti. In fiamme la spazzatura… - Mario93227388 : RT @silvanss3r: A PARIGI BLOCCANO STAZIONE PER PROTESTARE CONTRO macron . - 73deva73 : Francia,proteste contro la riforma delle pensioni:caos a Parigi. Dopo 30/35 anni le persone hanno dato tutto soprat… - silvanss3r : A PARIGI BLOCCANO STAZIONE PER PROTESTARE CONTRO macron . - PalermoToday : Caos dopo la riforma delle pensioni: a Parigi bloccati aeroporto e stazione dei treni -