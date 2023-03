Cammaroto: ''Napoli, De Laurentiis non intende svendere dopo lo Scudetto'' (Di giovedì 23 marzo 2023) Cammaroto: "Osimhen pronto a trascinare ancora il Napoli, ADL non intende svendere dopo lo Scudetto'' Emanuele Cammaroto, nella sua consueta rubrica su NapoliMagazine.Com, fa un'analisi riguardante le prospettive di mercato del Napoli dopo la probabile vincita dell Scudetto. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calciomercato: ''Le sirene cominciamo a cantare ma, con lo Scudetto ormai in ghiaccio e un'autostrada davanti per Istanbul, Aurelio De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi sul futuro di Victor Osimhen. ADL non vuole essere "carceriere" del bomber nigeriano come lo fu Corrado Ferlaino (per amore dei napoletani) con Diego Maradona ma per certi ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 marzo 2023): "Osimhen pronto a trascinare ancora il, ADL nonlo'' Emanuele, nella sua consueta rubrica suMagazine.Com, fa un'analisi riguardante le prospettive di mercato della probabile vincita dell. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calciomercato: ''Le sirene cominciamo a cantare ma, con loormai in ghiaccio e un'autostrada davanti per Istanbul, Aurelio Deha deciso di rompere gli indugi sul futuro di Victor Osimhen. ADL non vuole essere "carceriere" del bomber nigeriano come lo fu Corrado Ferlaino (per amore dei napoletani) con Diego Maradona ma per certi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Cammaroto: “De Laurentiis pronto al mega ingaggio per tenere Osimhen a Napoli” - napolipiucom : Cammaroto: 'De Laurentiis pronto al mega ingaggio per tenere Osimhen a Napoli' #CalcioNapoli #napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Osimhen pronto a trascinare ancora il Napoli, ADL non intende svendere dopo lo scude… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Osimhen pronto a trascinare ancora il Napoli, ADL non intende svendere dopo lo scude… - calciomercato_m : MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Osimhen pronto a trascinare ancora il Napoli, ADL non intende svendere dopo lo s… -