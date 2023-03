Cambio al vertice di Fastweb, Walter Renna nuovo ceo (Di giovedì 23 marzo 2023) Cambio al vertice per Fastweb con Walter Renna nominato nuovo ceo e Alberto Calcagno che lascia il gruppo dopo 23 anni. Calcagno ha deciso di presentare le dimissioni e lascerà l'azienda a fine ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023)alperconnominatoceo e Alberto Calcagno che lascia il gruppo dopo 23 anni. Calcagno ha deciso di presentare le dimissioni e lascerà l'azienda a fine ...

Cambio al vertice di Fastweb, Walter Renna nuovo ceo
Cambio al vertice per Fastweb con Walter Renna nominato nuovo ceo e Alberto Calcagno che lascia il gruppo dopo 23 anni. Calcagno ha deciso di presentare le dimissioni e lascerà l'azienda a fine settembre. La nomina di Renna è effettiva dall'1 ottobre.